Eliminato ad un passo dalla finale del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha parlato appena dopo la fine della sua esperienza.

Grande delusione per Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo è stato eliminato dal Grande Fratello ad un passo dalla finale. Per il concorrente, quindi, fine del percorso e tanta amarezza, mostrata subito dopo l’ultima diretta del reality ma anche con un messaggio condiviso sui social.

Grande Fratello, Garibaldi parla dopo l’eliminazione

Garibaldi, come detto, è stato eliminato dal GF ad un passo dalla finalissima. Per il ragazzo, grande amarezza mostrata sia dopo la notizia arrivata nel corso dell’ultima diretta tv del reality, sia dopo sui social. “Volevo ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita che fa un po’ male, ma sono contento di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore”.

Il ragazzo ha quindi confermato il primissimo pensiero detto anche durante la puntata: “Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello”.

Signorini e l’uscita di Giuseppe

L’uscita di Garibaldi dal reality show ad un passo dalla finale ha spiazzato anche il conduttore. Signorini, infatti, già in diretta tv, aveva espresso un parere davvero particolare sul ragazzo.

“Ti dico anche se non lo dovrei dire che io alla finale tua ci speravo. Già, ci speravo pure io, lo sai? Senza nulla togliere agli altri cinque finalisti che se la meritano tutta”, le sue parole davanti a tutta Italia.

A questo punto staremo a vedere come andrà a finire l’edizione in corso del programma.

Di seguito anche un post Instagram con l’uscita del concorrente dal GF:

