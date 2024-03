Diventato da poco papà, per Andrea Cerioli potrebbe esserci presto un altro passo: il matrimonio. Il racconto dell’ex UeD e non solo.

Felicissimo con la sua Arianna Cirrincione e soprattutto con la piccola Allegra, Andrea Cerioli, ex volto di Uomini e Donne e non solo, ha parlato a Casa Sdl, tra reality, matrimonio e tanto altro. Il ragazzo è pronto per il grande passo ma sta aspettando “il momento giusto”.

Andrea Cerioli e l’amore per Arianna Cirrincione

Cerioli e la Cirrincione sono molto felici di aver iniziato a costruire la loro famiglia e dopo la piccola Allegra stanno già pensando, a quanto pare, ad un altro bebè: “Sì, lo sogniamo già il secondo figlio. A me piacerebbe fossero vicini perché penso che il regalo più grande da fare ad un figlio è un fratello/sorella. Io non ho più una mamma ma ho una sorella ed è il dono più grande che mi hanno fatto i miei genitori quindi perché negarglielo”.

E se si parla di nozze: “Il matrimonio? Sicuramente succederà. Il matrimonio occupa un sacco di tempo, mi piacerebbe farle la proposta ma sto aspettando il momento giusto per fare in modo anche che la bambina se lo possa godere. Senza fretta arriva tutto”.

Le esperienze ai reality

Andrea ha parlato anche dei reality a cui ha preso parte svelando che L’Isola dei Famosi è stato molto provante.

Su Temptation Island e Uomini e Donne, poi: “Io ti dico la verità: io a Temptation Island esco single in un periodo di vita felice e non cercavo, volevo staccare la spina. Poi Maria mi ha fatto la proposta e ho detto ‘perché no’”.

Sul programma nel quale ha conosciuto Arianna, invece, UeD: “Quando è scesa Arianna è stato un colpo di fulmine. Lei non era portata per la tv, era molto timida, in disparte però quando stavamo da soli c’era una chimica inspiegabile. Ho fatto la scelta lampo, mia sorella dice che probabilmente ricorda mia mamma. E ora eccoci qui 5 anno dopo e una bimba. Sai dov’è il problema di Uomini e Donne? Lo devi fare realmente cercando l’amore, spogliandoti. Se lo fai con agenzie, serate e quant’altro non lo trovi. Devi andare lì a mettere a nudo i sentimenti e se lo fai così trovi realmente l’amore, va fatto bene”.

