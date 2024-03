Alcune stories social di Fedez non sono passate inosservate ai fan. Il rapper ha spiegato di essere tornato a vivere.

Per un momento, almeno, la crisi con Chiara Ferragni e i caos che riguardano ‘Muschio Selvaggio’, sono stati messi da parte. Stiamo parlando di Fedez che, su Instagram, attraverso alcune stories, ha spiegato di essere “tornato a vivere”.

Fedez, il messaggio agli allenamenti

Federico ha rotto il silenzio sui social ma non lo ha fatto sulla crisi con sua moglie Chiara, bensì sulle sue condizioni di salute.

Il rapper, infatti, si è mostrato durante alcuni allenamenti e ha fatto capire di essere tornato a stare bene o, per lo meno, molto meglio rispetto a qualche tempo fa, quando era andato vicino anche alla morte, per sua stessa ammissione, a seguito di alcune emorragie interne.

Fedez ha scritto accompagnando le sue stories: “A cinque mesi dalle emorragie interne sto finalmente riuscendo a mettere un po’ di chiletti. Piano piano si torna a vivere”.

Il rapper, lo scorso settembre, infatti, era stato sottoposto a due trasfusioni in seguito a un’emorragia interna dovuta a due ulcere. Ora il peggio sembra essere definitivamente passato.

La salute mentale del rapper: il tumore e non solo

Tempo fa, in occasione di un incontro al Circolo dei Lettori di Torino avvenuto a Febbraio, proprio Fedez aveva parlato di salute, soprattutto quella mentale, facendo riferimento a quanto vissuto da lui stesso in prima persona.

“Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato. In quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci. Ne prendevo addirittura sette e il medico che me li dava non comprendeva che stavo male. Sono arrivato a dover fare i conti con la morte”.

Di seguito anche un post Instagram del rapper in occasione del compleanno di Leone:

