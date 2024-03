Ore di paura per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha spiegato di essere alle prese con giorni difficili mettendo in ansia i fan.

Grande agitazione per Elisabetta Gregoraci che ha messo in ansia i suoi fan sui social dopo alcune stories in cui ha raccontato di essere alle prese con “giorni difficili”. La showgirl non ha ben precisato cosa le sia capitato ma dalle sue parole, e il tono, è comprensibile sia accaduto qualcosa di piuttosto grave.

Elisabetta Gregoraci: “Sono provata”

Attraverso una storia su Instagram, la bella Elisabetta, abbastanza triste, ha parlato col cuore in mano ai fan. La donna ha sottolineato di essere in un momento non bello ma non ha dato, per ora, particolari dettagli.

“Volevo salutarvi e so che mi state cercando, non posto storie non sto pubblicando nulla da un po’ di giorni e vi state chiedendo cosa sta succedendo”, ha esordito.

“Diciamo che sono state delle giornate difficili, sono abbastanza provata, ma grazie a dio ora va molto meglio, nei prossimi giorni vi racconterò un po’ di più ora non posso, diciamo così, vi mando un forte abbraccio e un grande bacio e ci sentiamo presto”.

A completare il pensiero, anche quanto scritto proprio nella storia: “Ciao a tutti volevo salutarvi, mandarvi un mega bacio… Sono state delle giornate un po’ pesanti ma ora Grazie a Dio va molto meglio, vi abbraccio”.

Gli ultimi messaggi social

Solamente pochi giorni, la Gregoraci aveva condiviso diversi contenuti relativi al compleanno di suo figlio Nathan, avuto da Flavio Briatore. La showgirl si era mostrata con tanto di bellissimo messaggio d’amore per il neo 14enne: “[…] Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarò sempre a fianco a te. Buon compleanno vita mia. TI AMO NATHAN”, erano state alcune delle sue parole.

Di seguito anche un recente post Instagram relativo al compleanno di Nathan, figlio della showgirl e di Flavio Briatore:

