Inconveniente sul palco durante l’ultimo concerto per Rkomi che ha dovuto reagire ad un imprevisto non da poco.

L’imprevisto è sempre dietro l’angolo quando si parla di spettacoli live, che sia in televisione, nei teatri o nei palazzetti. L’importante è saper reagire davanti ad ogni cosa. In tal senso, Rkomi è stato veramente pronto a “rispondere” ad un incidente avvenuto nel corso dell’ultimo concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Le immagini che lo riguardano sono presto diventate virali, generando tante reazioni.

Rkomi, incidente sul palco: il video

Come detto, il giovane Rkomi è stato protagonista nel corso del suo ultimo concerto al Palazzo dello Sport di Roma di un imprevisto non da poco al quale, va detto, ha saputo reagire prontamente. Cosa è capitato? Mentre cantava ‘La coda del diavolo’ è inciampato cadendo col volto sul pavimento.

Mentre cantava il ritornello e saltava insieme ai presenti al suo spettacolo, l’artista ha messo male il piede e si è ritrovato con la faccia sul palco. Un durissimo impatto che, però, non gli ha impedito di reagire rialzandosi subito e continuando, quasi come se nulla fosse, ad esibirsi.

Una fan stava riprendendo le azioni del cantante durante il concerto ed è riuscita a cogliere pure il momento dell’incidente. Nel video, poi condiviso sui social, si vede proprio l’artista che si sta scatenando ma a causa del pavimento scivoloso, subito dopo un salto, si è ritrovato appunto a terra.

Per fortuna Rkomi non si è infortunato e ha ripreso a cantante. Nessun problema, quindi, in vista delle prossime tappe del tour la cui prossima data è prevista per il 14 dicembre 2023 a Torino.

Di seguito anche il post su TikTok condiviso da un utente dove è possibile leggere anche i tantissimi commenti per il cantante:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG