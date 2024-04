Brutte notizie da Buckingham Palace: la salute del sovrano, re Carlo, sta peggiorando. Continuano i preparativi del funerale.

Re Carlo, malato di tumore, non sta migliorando e ora Buckingham Palace inizia a tremare. Per la monarchia inglese non è un bel periodo questo, anche considerando l’annuncio della malattia della nuora del sovrano, Kate Middleton, anche lei malata. Ma la Corona non si ferma e pensa già al futuro.

Infatti, con Re Carlo che continua a destare preoccupazione nel Regno Unito, con le sue condizioni di salute che sembrano peggiorare, è impossibile non pensare ad una possibile dipartita. Secondo fonti vicine a Buckingham Palace, il sovrano, afflitto da un tumore, si trova in uno stato di salute critico e raramente appare in pubblico. Ma ecco quali sono le ultime informazioni.

Re Carlo: le condizioni di salute del sovrano peggiorano in fretta

Le ultime informazioni, riportate anche da testate internazionali come TMZ e il Daily Beast, evidenziano un deterioramento repentino della situazione. Tom Sykes, corrispondente reale del Daily Beast, ha riportato le parole di amici del re, sottolineando la gravità della situazione e l’impegno nel combattere la malattia. Tuttavia, nonostante gli sforzi, le condizioni sembrano essere più serie di quanto si voglia far trasparire.

Le voci sullo stato di salute di Re Carlo si intrecciano con i preparativi per il suo funerale.

Continuano i preparativi dell’Operazione Menai Bridge

Fonti vicine alla famiglia reale hanno confermato che i piani per i funerali del sovrano, noti come operazione Menai Bridge, sono in corso e vengono regolarmente aggiornati. Inoltre, sembra che sia stato redatto un documento per valutare gli aspetti positivi e negativi del funerale della Regina Elisabetta, al fine di migliorare l’organizzazione per il futuro.

Nonostante la gravità della situazione, gli addetti ai lavori rimangono ottimisti ma realisti riguardo al quadro clinico di Re Carlo. L’eventualità della perdita del sovrano prima del previsto ha scosso profondamente la famiglia reale e coloro che gravitano attorno ad essa. Tuttavia, si continua a sperare in un miglioramento delle condizioni di salute del monarca.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG