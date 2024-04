Dopo l’uscita delle foto di Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis sono spuntati commenti sull’aspetto dell’uomo, che risponde sui social.

Negli ultimi giorni la relazione tra Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis ha trovato conferma grazie alle foto rubate dai paparazzi di Chi che li raffigurano insieme dopo aver fatto la spesa. Le foto della nuova coppia hanno catturato l’attenzione dei fan dell’influencer, ma hanno anche attirato numerose critiche.

Le critiche hanno riguardato principalmente l’aspetto della coppia, vestita in maniera un po’ trasandata, ma soprattutto erano rivolte al nuovo fidanzato della De Lellis. A distanza di pochi giorni, l’antiquario ha deciso di rispondere alle critiche ricevute con alcune storie Instagram.

Giano Del Bufalo sbotta sui social

Il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis non ha apprezzato di essere stato paparazzato in un momento di tranquillità.

La foto pubblicata da Chi anche su Instagram mostra i due mentre fanno la spesa a Roma, ma il loro look non convince i fan.

“Giornate di invasione cari amici, invasione piena di astio e commenti beceri che riempiono le mie belle giornate di lavoro e serenità” commenta Giano tra le storie di Instagram.

Ma l’attacco non si limita qui. Infatti, il duro sfogo continua…

Giano Del Bufalo contro le critiche: “L’essere umano non evolve”

Commentando il post di Chi, Giano scrive: “Da antropologo dilettante mi pongo spesso tante domande sull’andamento socictario “ai tempi dei social” e noto con dispiacere che l’essere umano non evolve. “L’invidia è la bestia di coloro che hanno scarsa fiducia nel proprio lo” diceva Catullo. In questo caso non si tratta solo di invidia forse ma di insoddisfazione generale, che trascina le persone a vomitare negatività sul prossimo senza ragione o empatia.”

Lo sfogo prosegue: “Ho riso tantissimo guardando le foto pubblicate insieme a Giulia perché siamo oggettivamente osceni nonostante nè quelle fattezze e nè quei corpi assomiglino minimamente ai nostri. “Vestiamoci male c andiamo a fare la spesa, come le rockstar”, questo era lo spirito entusiasta del giorno“.

Si tratta, quindi, di una conferma ufficiale della loro relazione?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG