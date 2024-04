In missione speciale ma anche protagonista di un provvedimento da parte della produzione de L’Isola dei Famosi. Cosa è successo a Pietro Fanelli.

Ore movimentate su L’Isola dei Famosi dove Pietro Fanelli è stato protagonista di alcune situazione davvero particolari. Il concorrente è stato inviato in missione dovendo vivere da solo su Playa Segreta, lontano dal resto del gruppo. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda è accaduto qualcosa di inaspettato che lo ha visto infrangere il regolamento…

Isola dei Famosi, regolamento violato

Nelle scorse ore, i telespettatori de L’Isola dei Famosi hanno potuto vedere come Fanelli abbia ricevuto una missione speciale. Al ragazzo è stato chiesto di resistere da solo e lontano dal gruppo e, in cambio, avrebbe ricevuto per sé e per gli altri, un maxi dono, ovvero 1kg di pasta, una rete da pesca e anche due pomodori.

A quel punto la produzione ha donato al ragazzo alcune pergamene per incentivarlo a scrivere visto che lui è un poeta. Peccato che Pietro abbia usato alcuni dei fogli che gli erano stati donati per accendere il fuoco e cuocere il riso. Una situazione che, di fatto, gli ha fatto violare il regolamento.

Per questa ragione, alla ricompensa promessa dal gruppo, in caso di successo della missione di Fanelli, verranno tolti i due pomodori che inizialmente erano compresi.

La reazione di Fanelli

“Due pomodori in meno non fanno una tragedia”, ha esordito Fanelli reagendo alla notizia della punizione. “Dato che non sono capace di gestire il fuoco e sono un completo idiota per utilizzarlo e anche per cucinare, dato che non mai cucinato in vita mia, mi sono tenuto due fogli di carta. Uno l’ho utilizzato per dare l’ultima speranza al fuoco che si è acceso. Incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Ho la forza adesso per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare non sarei riuscito a scrivere”, ha spiegato con la sua solita grinta.

Insomma, alla fine la punizione potrebbe anche non essere stata così severa…

