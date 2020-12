Random è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Torno a te. Al secolo Emanuele Caso, è nato a Massa di Somma il 26 aprile 2001. Questa sarà la prima volta a Sanremo per il cantante di “Chiasso”, “Marionette” e “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Qualche curiosità su di lui. Anche se è nato nel napoletano, all’età di 2 anni si è trasferito a Riccione, dove è cresciuto. Si è avvicinato alla musica fin da piccolo, grazie ai suoi genitori: suo padre è il pastore di una chiesa e canta tutte le domeniche. Anche lui si definisce credente: “Io credo in Dio. Non sono religioso, sono credente e non me ne vergogno. Sono stato aiutato da Dio e ho le prove. Credo che sia una bella cosa da dire. Dico che il mio successo è stato un grande miracolo. Tutte le cose che sono successe sono così strane e inspiegabili”. Suona vari strumenti come la batteria, il basso, il piano, la chitarra. Ha collaborato con artisti del calibro di Stash dei The Kolors e Carl Brave. Nel 2020 ha preso parte al programma “Amici Speciali”.

Prima di esplodere come cantante, lavorava come muratore. “Io sono l’esempio se credete nei vostri sogni potrete arrivare”, ha detto al Battiti Live. Perché ha scelto questo nome d’arte? L’ha spiegato lui: “Random, deriva dal mio cognome, Caso, ma anche dalla mia imprevedibile personalità”. Non conosciamo la sua altezza esatta, ma dovrebbe essere meno di 1.70.

Non conosciamo granché della sua vita privata. Random è molto riservato e schivo al gossip. Attualmente risulta single, anche se ha avuto una storia durata molto tempo e che lo ha fatto soffrire.

Su Instagram si chiama @random_solo.