Gio Evan è uno dei cantanti del Festival di Sanremo 2021 con la canzoni Arnica. Questa sarà la sua prima volta a Sanremo. Al secolo Giovanni Giancaspro, è nato a Molfetta il 21 aprile 1988. Poeta contemporaneo, scrittore, performer e cantautore: è un talento versatile ed eclettico. Nella sua carriera ha pubblicato due album: “Biglietto di solo ritorno” nel 2018 e “Natura molta” del 2019. I suoi successi? “Klimt” e “Scudo“. Famoso per le sue poesie, virali sui social network, è stato sdoganato da Elisa Isoardi: la conduttrice si era affidata a una sua poesia per ufficializzare la fine della storia con il ministro Matteo Salvini.

Cresciuto in Umbria da padre pugliese e madre francese, fin da ragazzo ha viaggiato moltissimo per tutto il mondo. Ha vissuto con gli shamani, ha praticato digiuno e meditazione, ha macinato chilometri a piedi o con la sua bici. Il motivo? L’ha spiegato lui: “Ho deciso di partire perché è così che faccio quando ho voglia di risposte, di nuove domande, di nuove conoscenze“. Diplomato in geometra, poi ha continuato gli studi di medicina indiana. A vent’anni ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie. Perché ha deciso di chiamarsi Gio Evan? E’ il nome che gli diede un Hopi indiano in Patagonia.

Vive in montagna, in mezzo agli animali: “Sono un ragazzo che quando è diventato best seller ha preferito trasferirsi in montagna piuttosto che a Milano. Vivo tra le capre e galline invece che tra feste private che i miei colleghi organizzano. Sono come tutti perché faccio anche io l’artista, sono il contrario perché loro vanno a dormire all’alba, l’ora in cui mi alzo dal letto“.

Non conosciamo granché sulla sua vita sentimentale e privata. C’è chi pensa che sia sposato, chi che abbia una compagna e chi che sia single. Sappiamo che una precedente relazione gli ha donato un figlio. Al momento non sappiamo molto altro.