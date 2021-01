Raluca Rebedea, chi è l’ex moglie di Walter Zenga  

Raluca Rebedea è la terza moglie o meglio la terza ex moglie dell’allenatore Walter Zenga, già glorioso portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Lo sportivo ha divorziato anche da lei dopo ben quattordici anni di matrimonio. i due erano diventati marito e moglie nel 2005.

Nell’ottobre dello scorso anno, lo stesso Zenga aveva parlato sui social con un post (subito rimosso) del divorzio dalla Rebedea:

“Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese. Confermo ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni: nel rispetto suo e dei nostri figli, non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso il tribunale di Dubai”.

Nata in Romania il 1° novembre 1981, Raluca ha avuto da Walter Zenga due figli: Samira, nata nel 2009, e Walter junior, nato nel 2012. L’ex signora Zenga tuttavia nonostante il divorzio non ha affatto rinunciato al cognome del precedente congiunto, almeno sui social. Su Instagram vanta 64.700 follower. Si fa chiamare Raluca Zenga. Tuttavia, la donna ha dimostrato di non vivere della luce dell’allenatore, ritagliandosi una carriera di tutto rispetto in qualità di travel blogger, ovvero blogger di viaggi.

Sono tantissimi gli incantevoli paesaggi che Raluca Rebedea condivide sui suoi canali social, dal meraviglioso mare di una spiaggia delle Filippine ai panorami di Città del Capo. Tuttavia Raluca è una madre molto presente nella vita dei suoi giovanissimi figli. La genitrice ama spesso condividere scatti in compagnia dei suoi bambini.

Ma ecco chi sono Le due precedenti mogli di Walter Zenga. Si tratta di Elvira Carfagna (madre di Jacopo) con un passato nei concorsi di bellezza e al fianco di Marco Pedrolin nel game show Il gioco delle coppie e la conduttrice televisiva degli anni Ottanta Roberta Termali (madre di Nicolò e Andrea Zenga).

Foto: account Instagram Raluca Rebedea