Elisabetta Gregoraci a Verissimo: “Ho tolto un piccolo polipo all’utero”  

by @sebastianocascone

Elisabetta Gregoraci, ospite, domani, sabato 30 gennaio 2021, di ‘Verissimo’, ha raccontato, per la prima volta, un problema di salute che l’ha colpita qualche settimana fa:

“Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero. Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma (scomparsa a causa di un tumore ndr), ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.

La showgirl presenterà, per la prima volta, la sorella Marzia colei che, durante la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 5’, la difesa, sui social, come una vera e propria leonessa.

Tra agli altri ospiti, l’attrice Matilde Gioli, il tenore Andrea Bocelli, Nek, operato d’urgenza, lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano. Il cantautore rivelerà, per la prima volta, cosa gli è accaduto e come sono le sue condizioni di salute oggi.

Ed ancora, un’intensa intervista a Patrizia Mirigliani, che combatte da anni contro la tossicodipendenza del figlio Nicola.

Infine, Sabrina Salerno sarà in studio per parlare della sua vita e del furto d’identità di cui è stata vittima sui social network qualche giorno fa e che ha coinvolto anche suo figlio.