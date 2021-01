Grande Fratello Vip 5, Carlotta Dell’Isola finalista? L’ipotesi di Sofia Calesso  

Sofia Calesso, ex partecipante di ‘Temptation Island’, intervistata da Meteoweek.com, ha esternato, per la prima volta, le proprie considerazioni sulla partecipazione di Carlotta Dell’Isola al ‘Grande Fratello Vip 5’, in qualità di concorrente. Per l’ex protagonista del viaggio dei sentimenti di Canale 5′, c’è qualche stranezza di troppo da dover chiarire per correttezza nei confronti del pubblico da casa:

“Avendo fatto Temptation Island, conosco i termini di un contratto che tutte noi abbiamo. Noi abbiamo fatto l’edizione con Filippo (Bisciglia, ndr) e il contratto scadeva il 30 di novembre. Da quel momento saremmo state un po’ più libere e loro, avendo fatto il programma con Alessia Marcuzzi, avevano la scadenza all’1 gennaio. Carlotta Dell’Isola è entrata al Gf Vip prima.

La mia domanda, allora, è: com’è che è entrata al Grande Fratello se noi, da contratto, non potevamo neanche fare un provino o sponsorizzare. La mia domanda e le mie critiche nascono per dei dati di fatto. Per contratto lei (Carlotta Dell’Isola, ndr) non dovrebbe essere al Gf Vip a meno che, e questo è ormai appurato, non abbia avuto delle conoscenze così forti che si spiegano tutto.

Quello che ho detto sui social si è sempre rivelato giusto: Facchinetti che le ha fatto da agenzia, la Marcuzzi che la conosceva da prima. E l’ha dichiarato lei stessa al Grande Fratello! Non solo lo avevo anticipato, però lei involontariamente se lo è fatto uscire dalla bocca”.

Sofia, inoltre, ha svelato anche il percorso televisivo dell’ex compagna d’avventura al ‘Grande Fratello Vip 5’:

“Sì, una volta finito Temptation Island che inizi a parlare con qualcuno di più importante e a sentire anche qualcosa di insolito… Alla fine me la sono ritrovata veramente al Grande Fratello. Ecco perché ho deciso di espormi, di metterci la faccia, e di fare nomi e cognomi.

E non solo! Qualcuno mi ha anche detto, due giorni fa, che probabilmente Carlotta arriverà in finale. Non solo è scioccante così, ma ce la ritroveremo anche alla fine! Eppure nella casa è completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto a Temptation Island e che stava simpatica anche a me”.