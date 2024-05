Non solo Balotelli, Raffaella Fico è stata fidanzata anche con un altro calciatore: Cristiano Ronaldo. La rivelazione inedita della donna.

Ormai molto conosciuta in tv per aver preso parte al Grande Fratello ma anche successivamente per essere stata la compagna di Mario Balotelli, Raffaella Fico ha svelato che, in realtà, il suo primo amore non è stato Super Mario, bensì un altro calciatore e non uno qualsiasi: Cristiano Ronaldo. La donna ha confessato alcuni dettagli a Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’.

Raffaella Fico e l’amore con Cristiano Ronaldo

Nel corso dell’intervista con Monica Setta, la Fico ha svelato di aver conosciuto Cristiano Ronaldo in modo particolare quando era giovane ma di non sapere, all’inizio, chi fosse veramente. “Avevo 20-21 anni, ero in Sardegna a un evento, lo conobbi in quell’occasione, lui si avvicinò, cominciò a corteggiarmi e ci scambiammo il numero”, ha detto.

“Così cominciò questa piccola storia. Io non sapevo neanche chi fosse. Ero con il mio agente che mi disse ‘Guarda chi hai cuccato’ e gli chiesi chi fosse, mi spiegò che era uno dei calciatori più forti del mondo. Non mi aspettavo che guardasse me. È stata una storia bella, intensa, che conservo nel cuore, è stato il mio primo fidanzato”.

Balotelli e le “corna pubbliche”

Se si parla di calciatori, però, come noto la bella Raffaella ha avuto una lunga storia anche con Mario Balotelli da cui ha avuto una figlia, Pia. Sulla loro relazione, al netto dell’ottimo attuale rapporto, la donna ha spiegato: “L’ho conosciuto in discoteca, ci ero andata con sua sorella, che avevo conosciuto all’Isola dei Famosi. Lui si fece dare il mio numero dalla sorella, poi cominciammo a sentirci, uscimmo insieme e alla fine della serata dal cofano dell’auto ha tirato fuori un mazzo di rose”.

Dopo un anno e mezzo di relazione, ecco la figlia, Pia, ma poi… “Lui mi ha tradita in più di un’occasione, erano corna pubbliche, non si potevano neanche nascondere. Io l’ho perdonato perché ero molto innamorata”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

