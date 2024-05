I retroscena sui Ferragnez svelati nel libro di Selvaggia Lucarelli, ‘Il vaso di Pandoro’. Il gesto di Fedez mai detto a Chiara.

C’è grande attesa per l’uscita del libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez dal titolo ‘Il vaso di Pandoro‘. Dalle prime anticipazioni che arrivano da diversi media, ecco un retroscena molto importante relativo ad un gesto di Fedez di cui Chiara Ferragni potrebbe non essere mai venuta a sapere e che riguarderebbe il primo appuntamento tra loro.

Selvaggia Lucarelli, il terrore di Chiara Ferragni

Dalle anticipazioni che arrivano sul libro, la Lucarelli ha parlato anche delle primissime fasi del rapporto tra i Ferragnez. In particolare di quelle che sarebbero state le paure di Chiara. “Era terrorizzata all’idea che i paparazzi potessero fotografarla con Fedez […]. Del resto, il suo feroce attaccamento alla privacy è cosa nota. O meglio, è noto quanto poco ami che la sua privacy venga violata da qualcuno che non sia lei stessa in maniera ossessiva e pervicace, e per un motivo molto semplice: Chiara Ferragni, dai lontani esordi negli anni 2000 quando si chiamava Diavoletta87 su Netlog fino alla sue partecipazione a Sanremo 2023, ha filtrato ogni notizia”.

Il primo appuntamento e i paparazzi

Dopo aver fatto la premessa, la Lucarelli ha aggiunto quello che sarebbe il vero retroscena sulla coppia: “Ciò che Chiara non sa (e che forse non ha mai saputo) è che quelle foto (del primo appuntamento ndr) non sono frutto dell’intuito di un paparazzo o di un appostamento fortunato”. E in questo senso ecco di chi sarebbe “merito”.

“Fedez, quel giorno, ha allertato il suo ufficio stampa che ha allertato un giornalista di Chi spifferandogli luogo e orario dell’incontro. Il giornalista ha a sua volta incaricato un fotografo, A.F., di andare a paparazzarli in hotel. Il Fedez che in quel momento canta dalle radio ‘Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo/Vorrei ma non posto’, non vede l’ora di condividere, prima di vivere. Di far sapere agli amanti del gossip che è uscito con la fashion blogger più famosa di tutte”. Sarà andata davvero così? Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dire qualcosa in merito o meno.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della penna graffiante:

