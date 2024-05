Sempre elegante e apprezzata, Silvia Toffanin colpisce ancora con un abito rosso super, per fattezza e per il suo costo esagerato…

Amata e apprezzata dal suo pubblico, Silvia Toffanin non sbaglia un colpo. La conduttrice di Verissimo, infatti, oltre ad essere molto seguita sul piccolo schermo e giudicata in modo molto positivo sul web per il suo modo di intervistare gli ospiti, riesce sempre a stupire anche per il look. L’ultimo ha davvero fatto centro: un abito rosso fuoco dal costo molto alto…

Silvia Toffanin, l’abito rosso colpisce

La conduttrice di Verissimo e moglie di Pier Silvio Berlusconi è ormai presenza fissa del palinsesto Mediaset e di Canale 5. Il successo di Verissimo è dovuto soprattutto alla sua bravura e, va detto, anche al suo stile, non solo di intervistare ma anche di vestire. La Toffanin, nel corso di un appuntamento col programma, ha incantato tutti con un abito rosso marchiato Moschino.

Dando uno sguardo alle caratteristiche, parliamo di un vestito midi con catena rosso brillante, dal design elasticizzato e dettagli, appunto con catena e ciondolo a cuore. Tra le altre caratteristiche, girocollo, chiusura posteriore con zip nascosta, maniche lunghe, spacco laterale, orlo dritto, altezza a mezzo polpaccio e ulteriori dettagli color oro.

Il costo dell’abito

Tantissimi sono rimasti affascinanti dall’outfit rosso della bella Silvia e si sono domandati quale potesse essere il costo dell’abito. La risposta arriva da diversi negozi che vendono il capo firmato Moschino. Parliamo di circa 1000 euro, per un abito decisamente elegante e adatto ad ogni tipo di occasione di un certo livello.

Di seguito anche un post Instagram della trasmissione Verissimo con l’abito in questione indossato dalla padrona di casa:

