Messaggio social di Pupo che ha comunicato di essere pronto per un viaggio in Russia a scopo benefico. Ecco cosa c’è dietro.

Pupo “in trincea” in Russia. Lo ha comunicato il diretto interessato via social con tanto di post Instagram nel quale ha spiegato i suoi prossimi impegni per “la pace”. Il cantante ha sottolineato che il prossimo 15 marzo registrerà al Teatro del Cremlino uno speciale televisivo intitolato ‘Pupo and Friends’.

Il viaggio di Pupo in Russia

“Insieme a tutti i miei musicisti, tecnici e reporter mi trasferisco a Mosca per una settimana”, ha detto Pipo nel suo post. L’artista ha spiegato come questo viaggio sia dovuto ad una iniziativa per dare un contribuo alla pace nel mondo e, nello specifico, tra Ucraina e Russia.

Lo stesso Ghinazzi ha descritto il suo show come “il suo modesto contributo per la pace. Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in ‘trincea’”, ha aggiunto.

Il cantante, in Russia ha sempre riscosso molto successo, e per questa ragione ha voluto spiegare di non fare questo evento per motivi legati ai soldi o per aumentare la sua popolarità: “Non ho bisogno né dell’uno né dell’altro. Lo faccio perché ho fatto un sogno. Ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per quella canzone. Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro due popoli tornavano a essere di nuovo fratelli”.

Di seguito il post Instagram del cantante:

Le reazioni al post

Al netto di tutte le spiegazioni sul caso di Pupo, le reazioni al suo gesto sono state diverse. Se qualcuno lo ha sostenuto parlando di “numero uno” e di “grande gesto”, va detto che in tanti, tra gli utenti che lo seguono, lo hanno criticato.

“Fai tutto per soldi, non dire bugie”, ha scritto qualcuno. “Solo per visibilità”, “Alla fine ce l’ha fatta ad andare lì”.

Ad ogni modo il gesto di Ghinazzi è senza dubbio lodevole e la maggior parte delle persone glielo hanno riconosciuto.

