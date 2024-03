Una critica ad Anita ma soprattutto la difesa di Beatrice Luzzi: al Grande Fratello la presa di posizione di Giuseppe Garibaldi fa parlare.

Ultimi giorni prima della fine del Grande Fratello e tutti i nodi stanno arrivando al pettine. Nelle ultime ore, le parole di Giuseppe Garibaldi in confessionale hanno sorpreso tantissimi telespettatori. Il ragazzo ha preso le difese di Beatrice Luzzi andando contro Anita Olivieri.

Grande Fratello, Garibaldi dalla parte di Beatrice

Al Grande Fratello si è quasi arrivati alle battute finali. Anche per questa ragione, i concorrenti stanno provando a giocarsi al meglio le proprie carte. In tal senso, dopo le ultime discussioni che ci sono state tra la Luzzi e la Olivieri, con la prima che aveva “accusato” la più giovane di essere stata troppo leggera con alcune scelte in tema amore, ecco arrivare il pensiero di Giuseppe Garibaldi.

In queste ore, infatti, l’uomo, che dopo una prima fase molto vicina a Beatrice, risultata quasi sempre essere contro di lei, ha cambiato regime schierandosi, appunto, dalla parte dell’attrice e “contro” la Olivieri.

In un recente confessionale, infatti, Garibaldi ha detto: “Certi atteggiamenti. Di nulla. Dico che Anita ha avuto un po’ di egoismo. Ha pensato solamente a se stessa e non a Edoardo”. E ancora: “Beatrice non è invidiosa. Proprio di nulla“.

L’argomento principe in questo “triangolo” è quello dei sentimenti di Anita verso Alessio che, a detta della Luzzi e di tanti utenti, non sarebbero “troppo veri e sinceri”. In questo senso, Garibaldi ha dato ragione alla Luzzi cosa che in tantissimi, tra i telespettatori, hanno apprezzato e sottolineato.

Sul web, infatti, parecchi utenti hanno voluto rimarcare come Giuseppe abbia, finalmente, aperto gli occhi schierandosi con l’attrice, sempre molto amata dal pubblico.

Questa situazione potrebbe chiudere definitivamente i giochi nel rapporto tra Giuseppe e Anita che, indubbiamente, non prenderà bene la posizione dell’inquilino nei suoi confronti.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha ripreso le parole di Garibaldi in questione:

“Beatrice non è invidiosa proprio di nulla. Anita è stata egoista,ha pensato solo a sé stessa e non a Edoardo”🔥

GIUSEPPE GARIBALDI HA SERVITO💣✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/SzNOQtRPoI — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) March 12, 2024

