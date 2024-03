Il racconto di Giorgia Soleri relativamente ad un viaggio davvero sofferto a causa delle sue note problematiche di salute.

Influencer e attivista, Giorgia Soleri è tornata a parlare delle sue problematiche di salute che, nel corso degli anni, e ancora oggi, l’hanno perseguitata. La donna, ex di Damiano David dei Maneskin, attraverso alcune stories su Instagram ha raccontato quale sia il suo rapporto con i viaggi lunghi, di lavoro e di piacere.

Giorgia Soleri e i problemi di salute

Da tempo, ormai, la Soleri ha parlato delle problematiche relative alla vulvodinia e alla neuropatia del pudendo che ne caratterizzano la vita e che le impongono alcuni comportamenti ogni giorno.

In questo senso, parlando dell’approccio ai viaggi ed in particolari a quelli lunghi, la donna ha spiegato: “Il primo motivo a cui pongo attenzione quando scelgo la meta è la salute. Probabilmente oggi, tra miglioramenti, terapie e consapevolezza, sarebbe più semplice affrontare un viaggio di questo tipo”.

La bella Giorgia ha spiegato quindi la sua esperienza drammatica con un viaggio di oltre 10 ore: “Ma quando ho raggiunto Los Angeles la prima volta non avevo ancora la diagnosi di sindrome da sensibilizzazione centrale, e stare seduta per quasi 12 ore non solo ha attivato la neuropatia portandomi a urinare 16 volte in 12 ore (ed ero seduta nel post centrale, uno strazio) ma quando sono scesa dall’aereo avevo la gamba sinistra completamente fuori uso, tanto da doverla trasportare ‘a mano’, con un dolore al nervo sciatico da piangere in fila al controllo passaporti”, ha svelato la donna.

I rimedi

L’esperienza di quel viaggio è stata drammatica: “E’ stato l’unico viaggio così pesante, perché poi ho imparato a conoscere il mio corpo e la mia autonomia (per dire, fino a 3/4 ore seduta reggo decentemente bene). E a trovare una serie di strategie per evitare quel tipo di conseguenze”.

La Soleri ha poi spiegato che nel corso degli anni ha avuto modo di prendere degli accorgimenti per le sue problematiche e ha elencato diverse soluzioni come il cuscino a V per vulvodinia e neuropatia del pudendo, il termoforo per tenere la muscolatura del pavimento pelvico rilassata, oltre ad effettuare degli esercizi di respirazione e rilascio.

Di seguito anche vecchio post Instagram dell’influencer e attivista:

