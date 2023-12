Retroscena sull’esperienza di Pupo al GF e la decisione di Mediaset dopo le parole non certo “felici” dell’ex opinionista.

Hanno fatto molto discutere le recenti parole a Repubblica di Pupo in merito alla sua partecipazione passata come opinionista del Grande Fratello. L’artista aveva svelato di non seguire il programma e di avere un’opinione non certo positiva sul reality. Adesso, Oggi ha raccontato alcuni retroscena legati al cachet ricevuto dall’uomo ma anche della decisione presa da Mediaset dopo le sue parole.

I guadagni di Pupo al GF e la decisione di Mediaset

Come detto, le recenti dichiarazioni di Pupo sul Grande Fratello hanno generato non poca polemica. Secondo quanto si apprende da Oggi, le parole dell’ex opinionista avrebbero fatto infuriare i piani alti di Mediaset. Il settimanale ha svelato che con alta probabilità, Pier Silvio Berlusconi potrebbe decidere di chiudere le porte di Cologno Monzese al cantante, reo di essere stato decisamente irriconoscente.

Ma non solo. Sempre Oggi ha svelato quanto avrebbe guadagnato di cachet l’uomo per il ruolo ricoperto. Pare che ogni puntata, l’artista abbia ottenuto circa 15mila euro.

Da qui anche la reazione decisamente infastidita di Alfonso Signorini che, in una recente intervista a Verissimo, aveva replicato all’ex collaboratore: “Io credo che lui sia libero di dire le sue opinioni, ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Lui ha detto che c’era la pandemia, ma quando ha accettato la pandemia non era iniziata. Poi dopo ci siamo trasferiti io e lui a Milano. E poi dico se un programma ti fa così schifo come hai dichiarato non rinnovi il contratto per la seconda volta. Caro pupo, sputare in un piatto dove hai mangiato molto abbondantemente visto come eri pagato non è stato elegante”.

Insomma, la vicenda è destinata ancora a far parlare…

Di seguito anche un post Instagram dell’artista con parte della sua intervista a Repubblica che ha generato grande scalpore:

