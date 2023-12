Presa di mira dagli odiatori social, Ludovica Valli ha replicato fortemente sottolineando la sua visione su certi aspetti della gestione della famiglia.

Nelle scorse ore aveva fatto allarmare i suoi fan per alcune problematiche di salute che hanno richiesto un intervento d’urgenza. Ora Ludovica Valli si è trovata a rispondere a diversi haters che sotto alcuni suoi recenti post l’avevano criticata per alcuni comportamenti in famiglia. In particolare, come spiegato da Comingsoon, all’influencer sembra essere stato rimproverato il fatto di aver preso un cagnolino ma, alla fine, di non essersene fin qui occupata più di tanto e di aver lasciato che lo facessero altri. Accuse che hanno avuto la forte replica della diretta interessata.

Ludovica Valli, la replica agli haters

Accusata di delegare altri di svolgere alcune questioni di cui dovrebbe, in realtà, occuparsi lei in primis, la Valli ha voluto rispondere in modo molto diretto e deciso.

“Se si hanno 1738 aiuti è molto più semplice gestire famiglia e ‘contorno’. lo preferisco non avere mille aiuti ma crescere io i miei figli e tutto ciò che mi circonda”, ha esordito. “Da sola non riuscivo ad occuparne almeno per ora, ho chiesto aiuto a mia mamma. Cosa c’è di male? Preferisco che sia coccolato da mia mamma che conosce già casa e famiglia anziché da un estraneo. Se non si sa la realtà dei fatti ma ci si basa solo su ciò che vi si fa vedere ah così è ‘tutto e tutti perfetto’”, ha detto facendo riferimento al cagnolino.

Successivamente anche una seconda fase del suo pensiero: “Facile avere 30 figli e 10 animali se ad occuparsene sono altre persone (parlo in generale, non di persone in particolare, parlo di ciò che so e conosco qui sui social). Quindi basta far finta di ‘non vedere’, aprite gli occhi. Il 90% delle persone qui sui social vi vende e vi mostra ciò che nella realtà nemmeno esiste. Continuate a vivere dentro le favole. Buon continuo di visione…[…]”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer dove si possono leggere alcuni dei commenti degli haters a cui la donna ha poi risposto:

