Morto a 65 anni Benjamin Zephaniah, romanziere, musicista e attore, famoso anche per la serie Peaky Blinders.

Una terribile notizia ha scosso in queste ore il mondo del cinema e in generale dello spettacolo. A 65 anni e dopo una terribile malattia al cervello, è morto il romanziere, musicista e attore, famoso anche per la serie Peaky Blinders, Benjamin Zephaniah.

Lutto nel cinema: morto Benjamin Zephaniah

Ad annunciare la morte dell’uomo è stata la sua famiglia in un comunicato condiviso anche tramite i canali ufficiali sui social.

L’artista aveva 65 anni e, come anticipato, combatteva con un tumore al cervello. “È con grande tristezza e rammarico che annunciamo la morte del nostro amato marito, figlio e fratello, nelle prime ore di questa mattina”, le parole della famiglia del compianto attore e musicista per annunciare il lutto.

“A Benjamin era stato diagnosticato un tumore al cervello otto settimane fa. La moglie di Benjamin è stata al suo fianco per tutto il tempo ed era con lui quando è morto. Lo abbiamo condiviso con il mondo e sappiamo che molti saranno scioccati e rattristati da questa notizia. Benjamin era un vero pioniere e innovatore, ha dato tanto al mondo. Ci lascia un’eredità gioiosa e fantastica. Grazie per l’amore che avete dimostrato al professor Benjamin Zephaniah”.

La carriera dell’uomo era stata influenzata dalla musica e dalla poesia della Giamaica. Nella sua lunga esperienza nella scrittura si ricordano diversi romanzi ma anche poesie ed opere di teatro.

Oltre ad essere molto influente in questo settore, le persone hanno iniziato a conoscerlo ed apprezzarlo anche per il suo ruolo da attore. Infatti, Zephaniah è apparso in ben sei stagioni della serie Peaky Blinders, disponibile su Netflix, in cui interpreta il personaggio di Jeremiah Jesus.

Alre apparizioni sono state quelle in The Bill. Tra gli altri lavori anche quello da musicista, con la pubblicazione dell’album Rasta nel 1982, che conteneva la prima registrazione dei Wailers dopo la morte di Bob Marley.

Di seguito anche un post Instagram che ricorda il defunto uomo:

