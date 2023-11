Cosa succedere ad Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza? La coppia non sta bene e sui social ha annunciato di essere malata.

Problemi di salute per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due ragazzi hanno pubblicato sui loro canali social una breve storia nella quale hanno spiegato di essere “malati”. Non è dato sapere esattamente cosa abbiano ma pare che entrambi siano piuttosto debilitati. Nessuna notizia del piccolo Cesare che è apparso di recente a casa di nonna Michelle Hunziker.

Come stanno Aurora Ramazzotti e Goffredo

Nelle ultime ore alcuni fan sono rimasti un po’ col fiato sospeso per le condizioni di salute di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Infatti, i due neo genitori si sono mostrati sui social in modo decisamente non ottimale.

Prima l’uomo e poi la giovane showgirl hanno condiviso una storia in cui avevano una borsa dell’acqua calda in testa e sembrano alle prese con un virus o, forse, con una influenza di stagione.

“Malati”, ha scritto la figlia di Michelle Hunziker per accompagnare la sua storia. Ed è proprio la svizzera ad essere la vera ancora di salvezza per la coppia che, forse, ha scelto di “proteggere” da eventuali problemi di salute il piccolo Cesare Augusto.

Infatti, anche per rispondere alle domande dei fan preoccupati per il bambino, pare che il piccolino sia stato mandato dalla nonna a trascorrere alcune ore, forse proprio per difenderlo da eventuale contagio.

Sul profilo Instagram della Hunziker, infatti, è stato possibile vederla all’opera come nonna mentre ascolta musica con il nipotino e prova a farlo camminare.

La speranza è che presto la Ramazzotti e Cerza possano stare meglio e possano riabbracciare senza alcun rischio di contagio il loro figlioletto che, comunque, è sicuramente in ottime mani.

Di seguito, invece, un recente post Instagram prima di stare male:

