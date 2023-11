La nota modella Linda Evangelista ha raccontato di non avere più interesse negli uomini anche dopo un intervento di chirurgia passato.

Un intervento che l’ha sfigurata, un lungo periodo di reclusione senza uscire di casa e ad eventi pubblici e ora alcune nuove dichiarazioni. Linda Evangelista si racconta al Sunday Times spiegando quanto vissuto a seguito di un intervento che anziché darle dei benefici le ha causato solo problemi.

Il racconto di Linda Evangelista

La famosissima modella non ha passato dei momenti felici negli anni passati e ha spiegato al Sunday Times quali conseguenze abbia avuto a seguito di una operazione di chirurgia estetica a cui si era sottoposta.

La donna ha spiegato di aver messo, di fatto, una pietra sopra gli uomini e eventuali nuove relazioni: “Non voglio più andare a letto con nessuno”, ha detto la Evangelista. “Non voglio sentire qualcuno respirare. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità”.

La modella, single dal 2016, ha raccontato di essere uscita l’ultima volta con un uomo “sicuramente prima del Cool-Sculpting”, ovvero l’intervento di riduzione del grasso a cui si era sottoposta nello stesso anno e che, di fatto, le ha cambiato la vita, in negativo.

Un’operazione che la stessa modella ha spiegato averla “permanentemente deformata e brutalmente sfigurata”, al punto da farla restare in casa e non mostrarsi in pubblico per tanti anni.

Nel 2022, però, la Evangelista ha chiuso la sfilata di Fendi alla New York Fashion Week e ha anche partecipato alla docuserie “The Supermodels” di Apple Tv, tornando, di fatto, alla vita. Una vita che, per il momento, a quanto pare, può fare a meno di relazioni sentimentali e, a quanto pare, anche fisiche.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna che è abbastanza attiva sui social:

