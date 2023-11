Iniziati i giochi e gli “inganni” al Grande Fratello tra i concorrenti per arrivare fino alla fine. Beatrice Luzzi nel mirino di Anita.

Si sta rianimando dopo qualche giorni di calma il Grande Fratello. Ancora protagonista Beatrice Luzzi anche se, questa volta, non è stata lei a parlare ma ad essere chiamata in causa da un’altra concorrente, Anita Olivieri. La donna ha parlato con Giuseppe Garibaldi e gli ha fatto confidenze “segrete”…

Beatrice Luzzi nel mirino di Anita

In un momento di dialogo nella Casa, Anita e Giuseppe si sono scambiati alcuni pareri su Beatrice Luzzi. L’attrice è senza dubbio la concorrente maggiormente attenzionata dai conquilini e anche questa conversazione lo conferma.

“Lo so che è sempre lei che ti fa le battutine e ti lancia le frecciatine, perché tu non lo fai mai. Lo so, lei sta solo giocando con Vittorio, come faceva con te”, ha detto Anita a Garibaldi facendo riferimento al mezzo flirt tra loro. “Io non ti ho detto che tu non puoi provare emozioni. Non appena tu ci hai litigato e Fiordaliso ci ha litigato, lei è rimasta da sola. Mi ricordo il giorno che disse a Vittorio di sedersi vicino a lei. All’inizio l’ha fatto per carineria, poi ha iniziato a farlo sempre. Questo è il suo modo”.

La Olivieri ha anche aggiunto: “Per come la vedo io, per me non ci fa una bella figura a passare da una persona all’altra. Ma poi quando mai sono amici dal primo giorno? Quante storie si inventa. Una cantastorie“.

Rincarando la dose e parlando sempre in modo piuttosto “segreto” con Garibaldi, Anita ha aggiunto: “Tu l’hai fregata sul tempo (forse riferendosi all’essersi staccato dalla donna ndr), non le andrà ma giù sta cosa. Lei vuole vincere a tutti i costi“.

“Non ha amici qui dentro. Prima ha dato dell’amica ad Angelica e poi della gatta morta. Ha litigato davvero con tutti. Non è per niente matura e ora ha ricominciato con me”.

Di seguito anche un post su X di un utente con i momenti delle parole di Anita a Giuseppe:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG