Dopo l’annuncio del ritorno de Il Mercante in Fiera con Pino Insegno, ecco alcune anticipazioni e una mezza gaffe del conduttore.

Torna in tv Pino Insegno e lo fa in grande stile in Rai con un doppio appuntamento. Il conduttore sarà al comando de L’Eredità e anche de Il Mercante in Fiera, programma lanciato su Italia Uno in passato. Intervistato da DavideMaggio.it, il presentatore ha dato qualche anticipazione proprio su questa ultima trasmissione cadendo in una piccola gaffe sulla Gatta Nera, ruolo storico che fu di Ainett Stephens.

Pino Insegno, gaffe sulla Gatta Nera: le parole su Ainett Stephens

Insegno ha subito parlato del suo ritorno in tv ma anche della decisione di riportare a galla quel famoso programma che ebbe tanto successo: Il Mercante in Fiera.

“La scelta è stata ponderata non troppo lungamente perchè Il Mercante in Fiera ebbe già un bellissimo successo. E’ vero che il tempo è passato ma non cambia l’ideale di quello che vogliamo fare. Andava in uno slot fortissimo contro il Tg1 e il Tg5 intercettando tantissimi giovani tant’è che qualcuno in quel periodo si arrabbiò. “Fate un ascolto un po’ troppo alto, cerchiamo di mitigarlo”.

E sulla Gatta Nera: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett (Stephens, ndr) è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”.

E allora chi al suo posto? Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni. Oggi la mia conduzione sarà un po’ più matura, cercherò di essere più mirato”.

Autocritico anche nei suoi confronti Insegno che ha spiegato: “Mi sono rivisto, ero troppo esuberante anche se ha portato bene. Da lì in poi ho avuto un’esperienza più importante nei preserali, con 500 puntate di Reazione a Catena etc. Ho avuto modo di essere sempre quello che sono, di mettere all’interno di una conduzione sì il presentatore ma anche l’attore, il doppiatore, per cui è bene giocare con tutto questo e non fare il piacione”.

Di seguito anche un post Instagram di Ainett Stephens che fa riferimento al suo vecchio ruolo di Gatta Nera:

Proprio la Stephens ha commentato il ritorno del programma rispondendo ai fan su Instagram: “Non sapevo nulla del ritorno del programma, me l’hanno detto i miei amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Rimarrò per sempre legata a quel personaggio”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG