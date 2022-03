Pierdante Piccioni, l’uomo la cui storia ha ispirato il personaggio di Andrea Fanti in Doc, ha svelato alcuni retroscena sulla nuova stagione della serie.

Pierdante Piccioni ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni alcune anticipazioni sulla terza stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie con protagonista Luca Argentero che, con tutte le probabilità, andrà in onda tra il 2023 e il 2024. “Ci sarà sempre un mix tra casi veri e aspetti privati. Ci saranno nuove storie. Certi rapporti continueranno altri si interromperanno. Storie vere e metodo empatico. Questo è il patto tra due entità alla pari, quali sono medico e paziente“, ha dichiarato Pierdante Piccioni.

Luca Argentero

Doc 3: le anticipazioni di Pierdante Piccioni

Pierdante Piccioni, il medico la cui storia ha ispirato il personaggio di Andrea Fanti nella serie tv con Luca Argentero, ha svelato alcuni retroscena su quella che sarà la terza stagione della serie e anche sul suo rapporto con l’attore protagonista con cui, proprio grazie ad essa, ha creato un ottimo rapporto d’amicizia.

“Con Luca Argentero ci sentiamo per le cose importanti”, ha raccontato Pierdante Piccioni a Tv Sorrisi e Canzoni, e ancora: “Purtroppo il Covid ha impedito a lui di venire a Pavia da me e a me di andare a Città delle Pieve o a Milano da Lui”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG