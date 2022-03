Lo scontro infuocato tra Mila Suarez e Soleil Sorge ha avuto un secondo episodio a La Pupa e il Secchione.

Non corre buon sangue tra Mila Suarez e Soleil Sorge e, a La Pupa e il Secchione, la concorrente e la giudice hanno finito per dirsene di tutti i colori. In particolare Soleil non ha visto di buon occhio l’avvicinamento tra Mila e Mirko Gancitano – il suo “secchione” nonché fidanzato di Guenda Goria – e le ha affibbiato come voto uno zero.

“Non è che ha fatto chissà cosa, ma è proprio il modo di lanciarsi così velocemente...“, ha dichiarato Soleil per spiegare il suo voto, e Mila ha subito replicato: “Come hai fatto anche te (…) Hai fatto la stessa cosa. Senti da che pulpito. Mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per me sei uno zero“. Soleil allora le ha risposto: “Evita di paragonarti a me tesoro, qua quella che giudica sono io“.

Soleil Sorge

Mila Suarez contro Soleil Sorge

Tra Mila Suarez e Soleil Sorge continua la faida a La Pupa e Il Secchione: le due si erano già scontrate durante la prima puntata dello show, e a quanto pare i loro dissapori non sembrano in procinto di placarsi. Soleil ha affermato che la modella si sarebbe avvicinata fin troppo velocemente a Mirko Gancitano e lei, per tutta risposta, l’ha accusata di aver fatto lo stesso con il suo ex (Alex Belli) durante la sua partecipazione al GF Vip.

Durante la seconda puntata de La Pupa e il Secchione, Mila ha scagliato una frecciatina contro Soleil rivolgendosi a Guenda Goria, a cui ha detto: “Guenda puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco, ma io non tocco gli uomini fidanzati o sposati”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG