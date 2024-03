Pier Silvio Berlusconi ha voluto stupire le lavoratrici Mediaset in occasione della Giornata internazionale della Donna. Ecco cosa ha fatto.

8 marzo, Festa della Donna. Anche quest’anno Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, ha deciso di dedicare un gesto alle donne in occasione della Giornata internazionale della Donna. Infatti, l’8 marzo le donne che lavorano in Mediaset sono state piacevolmente sorprese al loro arrivo in ufficio.

Le dipendenti del Biscione sono state omaggiate con una mimosa e con un bel messaggio inviato direttamente dal figlio di Silvio Berlusconi. Ecco che cosa dice il messaggio che Pier Silvio ha dedicato alle lavoratrici di Mediaset in occasione della Festa della Donna.

Pier Silvio Berlusconi: il ruolo della donna in Mediaset

L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha da sempre posto una grande attenzione alle pari opportunità e al ruolo della donna all’interno della sua azienda. In una giornata così importante come quello della Festa della Donna, in cui è fondamentale ricordare le conquiste culturali e lavorative delle donne, anche Pier Silvio ha voluto fare la sua parte.

Infatti, l’AD Mediaset ha fatto trovare una mimosa e un bigliettino alle sue dipendenti. Nel biglietto c’è scritto “Buona festa della donna. Grazie per il tuo prezioso lavoro”. Un messaggio molto apprezzato dalle donne che lavorano all’interno della grande azienda.

Pier Silvio Berlusconi: l’omaggio alle dipendenti Mediaset

Il gentile omaggio di Pier Silvio è giunto alle lavoratrici Mediaset, tra cui Gaia Trotta, ufficio stampa di Silvia Toffanin e Gerry Scotti, e Laura Ferraro, capo ufficio stampa Mediaset.

Anche l’anno scorso l’AD Mediaset aveva omaggiato le donne con un bigliettino e una mimosa, scrivendo “Buona Festa della Donna e sempre grazie per il tuo impegno”, firmato Pier Silvio.

Il suo augurio per la Festa delle Donne si fermerà qui o ci attende un altro gesto?

