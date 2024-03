Belen torna all’attacco con una frecciatina rivolta al suo ex. La foto pubblicata su Instagram rivolta alle persone che l’hanno delusa.

Belen Rodriguez usa spesso i suoi canali social per mandare qualche frecciatina, o per punzecchiare qualche ex. Nelle ultime ore ha pubblicato storie e post che vanno poco per il sottile. Appare evidente per i suoi follower che si trattino di frecciatine rivolte ai suoi ex e a tutte quelle persone che l’hanno delusa.

Anche in questo momento della sua vita in cui sembra volersi dedicare a sé stessa e ai suoi figli, Belen decide di mandare qualche stoccata ai suoi ex fidanzati. Ma a chi si riferisce in particolare?

Belen Rodriguez, la frecciatina social: “Tremenda chi?”

I suoi post, che in poche ore collezionano decine di migliaia di likes, sono spesso frecciatine e messaggi criptici rivolti ai suoi ex o alle sue frequentazioni.

L’ultimo post pubblicato dalla showgirl non fa eccezione. Infatti, nell’immagine si vede la Rodriguez con un coltello in una mano e un telefono nell’altra, sotto un cartello che dice “Sono tremenda”.

La foto, scattata in un locale, è la prima di un carosello, e nella descrizione si legge: “Tremenda chi? Si! Una tremenda romantica“. A chi vuole mandare questo messaggio?

Ma questa non è stata l’unica stoccata rivolta ai suoi ex.

Belen Rodriguez: il messaggio sulle donne

I follower della showgirl hanno molto apprezzato il video motivazionale pubblicato da Belen tra le Storie.

Il video parla delle donne forti, e dice: “Le donne forti intimoriscono gli uomini deboli, questo è risaputo. Perché se fosse un vero maschio alpha, se fosse nella sua pura energia maschile non ferita, lui vorrebbe al suo fianco una donna intelligente e lavoratrice al suo fianco perché lei lo ispirerebbe, lo guiderebbe, gli darebbe consigli, lo criticherebbe costruttivamente. Sarebbe lì per lui, sarebbe la sua roccia e insieme potrebbero costruire qualcosa“.

A chi è rivolto questo messaggio? A Stefano De Martino, a Elio Lorenzoni o alla sua nuova presunta fiamma Bruno Cerella?

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG