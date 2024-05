Dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero ha confessato una cosa molto particolare ai suoi fan social…

L’abbiamo vista trionfare al Grande Fratello e tornare ad essere super innamorata di Mirko Brunetti. Stiamo parlando, naturalmente, di Perla Vatiero che in queste ore ha fatto parlare per aver confessato ai fan di essersi sottoposta ad un piccolo “ritocchino” al viso. La ragazza ha invitato i seguaci Instagram ad indovinare cosa fosse cambiato nel suo aspetto.

Perla Vatiero confessa il “ritocchino”

Attraverso alcune stories sui social, la Vatiero, come detto, ha chiamato in causa i suoi seguaci per renderli partecipi di un qualcosa di molto personale. La ragazza, infatti, ha modificato leggermente il proprio viso con un “ritocchino” e ha provato a far indovinare i fan sul tipo di cambiamento da lei effettuato. “Ragazzi io ho appena terminato di pranzare, sto terminando di fare anche alcune cose di lavoro”, ha esordito Perla. E poi: “Vi volevo chiedere: non notare nulla di nuovo sul mio viso? Fatemi vedere se indovinate, se vedete qualcosina di nuovo, di diverso. Mi avvicino anche, così vi rendo il compito anche un pochino più facile”.

Successivamente, dopo aver ricevuto alcune risposte dai seguaci, ecco l’ammissione. La ragazza ha raccontato di essersi sottoposta ad un trattamento di microblading, ovvero di una tecnica di “tatuaggio” cosmetico semipermanente per le sopracciglia che, di solito, ha una durata di tempi limitata di circa alcuni mesi.

I Perletti a Pechino Express?

La Vatiero resta sempre molto seguita sui social e, di recente, anche a seguito di alcune parole del suo fidanzato Mirko, è nato il rumor secondo cui i due potrebbero prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express. Brunetti, infatti, si era detto pronto nel caso ci fosse l’occasione e aveva anche ironizzato sulle difficoltà nell’inglese della sua dolce metà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG