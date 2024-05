Cosa sta succedendo nella Famiglia Reale Inglese ed in particolare a Kate Middleton? Chi lo sa. Certo è che l’ultima voce è davvero tremenda…

Sono settimane di grande tensione all’interno della Famiglia Reale per quanto riguarda le condizioni di salute del sovrano, Re Carlo, ma anche di Kate Middleton. In particolare sulla Principessa del Galles si stanno susseguendo tantissimi rumors. L’ultimo riguarda le precarie condizioni del fisico a causa della chemioterapia. Nel dettaglio al peso della donna che sarebbe sceso drasticamente per via della terapia e della malattia.

Kate Middleton, gli effetti della chemioterapia

Nelle ultime settimane, come noto, sono state tante le voci in merito alle condizioni di salute della Principessa del Galles. In modo particolare di recente si è parlato di una Kate Middleton alle prese con particolari effetti indesiderati della chemioterapia alla quale si sta sottoponendo per combattere con il tumore. Alcuni media, tra cui il Nations Enquirer citato dal Radar Online, aveva parlato di nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. “Purtroppo sta diventando sempre più difficile”, era stata la dichiarazione riportata da parte di una fonte.

Questi rumors, va detto, non hanno trovato conferma da parte dei Reali anche se, da Palazzo, era stata data una comunicazione ben precisa relativa all’assenza da eventi pubblici della Principessa fino a data da destinarsi o, per lo meno, fino a parere diverso dei medici che l’hanno in cura che avrebbero suggerito massimo riposo.

L’indiscrezione sui kg persi

E proprio in merito al peso della donna, adesso, El Nacional ha riferito altri dettagli citati anche da Leggo. Pare, infatti, che negli ultimi mesi Kate abbia subito una significativa perdita di peso. La moglie di William sarebbe dimagrita di ben 15 chili. Prima della malattia la Middleton era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l’avrebbe resa irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa lei in primis e poi, ovviamente, anche tutto il resto della famiglia. Staremo a vedere se fonti di Palazzo vorranno smentire tutto o meno.

