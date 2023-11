Sembrano esserci novità al Grande Fratello tra Perla e Mirko con la ragazza che avrebbe confessato di aver ricevuto un particolare risveglio.

Forse era anche prevedibile ma probabilmente non così fin da subito. Stiamo parlando del riavvicinamento repentino tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti che al Grande Fratello si stanno prendendo ampio spazio nelle ultime ore. Questa mattina, infatti, la ragazza ha confessato di aver avuto un risveglio decisamente inedito.

Grande Fratello, il risveglio di Perla e Mirko

I telespettatori del Grande Fratello sono rimasti particolarmente stupiti nelle ultime ore relativamente agli sviluppi del “triangolo” amoroso tra Mirko, Perla e Greta. Dopo lo sfogo social di quest’ultima, infatti, oggi tra i primi due è andato in scena un momento molto speciale.

A raccontarlo è stata proprio la neo entrata nella Casa più spiata d’Italia che alle coinquiline Letizia Petris e Angelica Baraldi ha svelato di aver vissuto un momento particolare e romantico proprio con l’ex.

“Stamani è stato un risveglio strano, ragazze: mi ha svegliata lui. Sì, davvero. Lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato. Quando mi ha fatto strano? Troppo”.

La ragione di tale risveglio strano è stata quella routine che la ragazza ha, in qualche modo, rivissuto e che, a quanto pare, le mancava dopo che i due si erano lasciati. “Ho fatto una cosa inconsciamente. Sì, uno appena è sveglio non pensa. Poi me ne sono resa conto di quello che è successo”. E ancora: “Solitamente quando lui viene da me e mi sveglia, magari prima di andare al lavoro, mi dava il bacetto, mi accarezzava e mi dava la mano. Ma restavamo anche un minuto mano nella mano…”. Un qualcosa che appunto è accaduto questa mattina: “Stamani quando è arrivato a letto gli ho preso la mano e siamo stati così fermi per almeno dieci secondi. Solo dopo ho realizzato il tutto”.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha ripreso alcune parole della ragazza:

“Mi manca svegliarmi la mattina e sapere che quando tornavo a casa la rendevo felice. Se vuoi che ti descriva l’amore,ti dico i 5 anni miei e di perla”

“io amo la persona che lui è.Lui è l’uomo che io ho sempre voluto per il mio futuro,per la mia vita..”😭❤️‍🩹 piangendo.#Perletti pic.twitter.com/nFYlNMnUXK — 𝑎𝑟𝑖; (@icyyvibess) November 24, 2023

