A ‘La Volta Buona’, Caterina Balivo non è riuscita a trattenere la forte commozione con il suo ospite. Ecco cosa è successo.

Momento di forte emozione a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo. Nel pomeriggio odierno, infatti, tra gli ospiti del programma è stato presente il padre della giovane Chiara, la 15enne brutalmente uccisa da un coetaneo. L’uomo, il signor Vincenzo Gualzetti, ha parlato della sua tristezza e dolore e ha portato la padrona di casa a crollare in lacrime.

Caterina Balivo cede all’emozione: le lacrime in diretta

Nel corso della puntata odierna de ‘La Volta Buona’ su Rai1, con la padrona di casa Caterina Balivo era presente, come detto, il padre di Chiara Gualzetti, la giovanissima 15enne uccisa a coltellate da un coetaneo, nel parco dell’Abbazia di Monteveglio, nel bolognese, il 27 giugno del 2021. Un fatto che all’epoca sconvolse tutti e che fa ancora tanto male.

In studio il padre della compianta ragazza ha raccontato le sue emozioni: “Non c’è un termine per una persona che perde un figlio. Questa è una cosa contro la natura. Ancora oggi ho tutti i mobili e la roba di Chiara. Non posso darla via. Questo è come ammettere che non tornerà più. E aggiungo senza una ragione. Chiara è stata uccisa senza una ragione […]”.

E ancora: “Lui l’ha portata in questa collinetta con la scusa di una sorpresa, l’ha presa alle spalle, le ha tappato la bocca con la mano e poi l’ha accoltellata alla nuca e al petto. Poi i calci in faccia e i selfie col cadavere di mia figlia […]”.

Dichiarazioni fortissime che hanno fatto reagire in modo sofferto proprio la Balivo rimasta senza parole e in lacrime per l’atrocità vissuta dalla ragazza e il dolore, e la rabbia, evidente di suo padre.

Di seguito anche il post su X del programma con il momento dedicato alla giovane Chiara, brutalmente uccisa a solit 15 anni:

