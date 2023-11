Il noto conduttore Pierluigi Diaco si è raccontato tra carriera e vita privata svelando passaggi forti del suo passato.

Un’intervista a 360° per Pierluigi Diaco che sta ottenendo grande successo su Rai2 con la sua trasmissione BellaMa’. Parlando a Gente, il conduttore ha avuto modo di svelare diversi aspetti anche inediti della sua vita tra depressione e amicizie importanti come quella con l’attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Diaco: la depressioni e le amicizie

Indubbiamente per Diaco è un momento di grande successo con la sua trasmissione BellaMa’ che sta facendo registrare ottimi ascolti su Rai2. Eppure, il conduttore sembra essere molto contenuto nel suo trionfo: “Lavoro, sono un operaio. Studio il flusso, capisco da dove arrivano gli ascoltatori, vedo quando diminuiscono”. E ancora sul suo essere e anche sull’intervista che è “un’eccezione” alle sue abitudini: “Mi faccio i fatti miei, non faccio interviste e non ho social”.

E in tal senso il presentatore ha ammesso di aver avuto un maestro importante come Maurizio Costanzo: “Ci telefonavamo tutte le mattine per commentare gli ascolti”.

A livello personale, poi, ecco le parole più dure riguardo la depressione affrontata: “Ero in cura con farmaci e analisi, sia individuale che collettiva. Mi piaceva molto ascoltare e studiare le persone”, ha raccontato del periodo tra i 25 e i 32 anni.

Non è mancato anche un passaggio sulle sue amicizie tra cui spicca anche l’attuale Premier italiana Giorgia Meloni: “Meloni è anche il mio presidente del Consiglio. Non voglio parlare delle sue vicende private. E poi mi piace preservare i miei sentimenti”.

Anche per questa ragione, infatti, Diaco ha ammesso di preservare con cura tutte le amicizie che ha e che porta avanti fin da quando era piccolo, quando aveva 14 anni.

Di seguito anche un post Instagram del conduttore che non è molto attivo sui social come ha precisato anche durante l’intervista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG