Belen ha fatto riaccendere il gossip (e le speranze) con un gesto inaspettato che riporta in dietro nel tempo i suoi fan.

La vita sentimentale della conduttrice del Nove ritorna al centro dell’attenzione puntuale come ogni inizio estate ma con qualcosa di davvero inaspettato. Belen infatti recentemente ha mostrato la fede nuziale all’anulare sinistro. Una scelta che non è passata inosservata ai suoi fan più attenti, scatenando un’ondata di ipotesi, sospetti e speranze.

È davvero possibile un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, da cui dopo svariati tira e molla si è separata nel 2023? Il dettaglio è emerso in uno dei suoi ultimi video condivisi su Instagram, dove la showgirl parlava di routine di bellezza. Ma lo sguardo dei follower si è spostato rapidamente dalle creme al suo dito: quello che sembrava inequivocabilmente un anello nuziale ha mandato in fibrillazione i commenti.

Le domande si sono moltiplicate in pochi minuti: “Ma quella è la fede?”, “È tornata con Stefano?”, “Che significa?”. La risposta di Belen non si è fatta attendere, ma ha aggiunto ulteriore mistero.Con poche parole, ma ben calibrate, l’argentina ha commentato: “Sposata con me stessa”. Una dichiarazione che, almeno ufficialmente, chiude la porta a un ritorno di coppia con il conduttore napoletano, star della Rai. Ma si sa, nel mondo delle star, niente è mai del tutto definitivo. E Belen, nel corso degli anni, ha spesso stupito con cambi di rotta improvvisi.

Qualcosa bolle in pentola?

Dietro alla scelta di indossare la fede nuziale, c’è forse qualcosa di più di un semplice messaggio di autoaffermazione? Va detto che il clima intorno alla Rodriguez è tutt’altro che sereno da mesi. Dopo l’annuncio della gravidanza della sorella Cecilia, si era diffusa la voce di un allontanamento tra le due. Voci mai confermate, ma neanche smentite. E il silenzio, si sa, nel mondo dei social fa rumore.

Tuttavia, un recente video condiviso dalla stessa Cecilia, in cui compare anche Belen, ha lasciato intuire che la frattura tra le due possa essere stata ricomposta. Si tratta di immagini del matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser, in cui le sorelle cantano insieme spensierate: una scena che profuma di riavvicinamento.

Nel frattempo, anche il nome di Stefano De Martino continua a comparire nelle cronache rosa, nonostante il conduttore resti riservato sulle sue relazioni. Negli ultimi mesi si sono susseguiti presunti flirt, ma nulla di realmente confermato. L’ex ballerino di Amici, ha sempre evitato di commentare la sua vita privata, soprattutto da quando la separazione con Belen è diventata ufficiale. Eppure, i due sembrano legati da un filo che non si spezza mai del tutto: genitori del piccolo Santiago, hanno vissuto alti e bassi per oltre dieci anni, tra passioni travolgenti, rotture dolorose e ritorni inaspettati. La fede al dito, quindi, è solo un messaggio simbolico o c’è qualcosa che bolle in pentola? Per ora, Belen ha preferito affidarsi all’ambiguità poetica di quella frase – “sposata con me stessa” – lasciando ai follower il gusto dell’interpretazione.