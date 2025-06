È già tempo di pensare alle vacanze estive. Ma i portafogli delle famiglie italiane non sono nelle condizioni migliori. Una nuova infografica di Unicusano sul costo della vita in Italia mostra che il carovita nel 2025 non cessa di gravare sulle spalle delle famiglie. E questo malgrado l’inflazione annua abbia rallentato dopo i picchi fatti registrare nel periodo post Covid.

Rispetto al 2015 l’aumento cumulato dei prezzi supera il +19%, un dato con ricadute molto concrete sul potere d’acquisto della famiglie. Anche le utenze pesano non poco sui bilanci familiari. Anche se in lieve calo rispetto al 2023, il gas costa ancora il 47% in più rispetto al 2021 (in dieci anni il costo del gas per una famiglia tipo è salito da 700 a 1.135 euro). Anche l’elettricità è aumentata del 38% rispetto a dieci anni fa. In questo scenario arriva a dare un po’ di respiro il “regalo” da 200 euro del governo.

In cosa consiste il “regalo” da 200 euro del governo

Si tratta del bonus bollette da 200 euro: l’incentivo destinato alle famiglie con un ISEE tra 9.530 e 25 mila euro. Una vera e propria boccata d’ossigeno per una platea di oltre cinque milioni di famiglie sui costi dell’elettricità. Lo “sconto” in bolletta partirà con le fatture in arrivo a fine giugno ea inizio luglio, che saranno decisamente più leggere per i beneficiari.

Il governo ha introdotto il contributo straordinario per aiutare le famiglie delle fasce di reddito medio-basse. Il decreto bollette dello scorso 28 febbraio – convertito in legge ad aprile – ha stanziato complessivamente 1,65 miliardi per gli aiuti contro il carovita. Finora il taglio in bolletta è arrivato soltanto a chi già godeva del bonus sociale ossia le circa 3 milioni di famiglie con ISEE fino a 9.530 euro (elevato a 15 mila euro con 3 figli e a 20 mila con almeno 4 figli) .

Per l’intero 2025 il bonus è pari a 168 euro per le famiglie fino a due componenti, a 219 per quelle con tre e quattro componenti e 241 per le famiglie più numerose. Per tutte le altre famiglie si è attesa la presentazione all’INPS della Dsu per l’Isee aggiornato del 2025. Fino a gennaio 2025 l’ente previdenziale dovrà trasmettere al Sistema informativo integrato l’elenco delle famiglie beneficiarie.

Per quanto riguarda il gas il valore dell’importo invece è flessibile. Varia ogni mese ed è determinato da ARERA. L’entità dello sconto è legata alla stagione: importo più alto nei mesi freddi (quando i consumi aumentano), importo più ridotto in estate. Il bonus una tantum da 200 euro verrà direttamente accreditato in bolletta. Il cittadino non dovrà attivarsi per avviare ulteriori procedure burocratico-amministrative.