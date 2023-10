Durante una puntata del podcast di Luca Casadei l’attore italiano del film erotico 365 giorni si è raccontato a 360°.

Michele Morrone, l’attore italiano diventato famoso soprattutto per il suo ruolo nel film erotico 365 giorni, si è raccontato a 360° durante una puntata del podcast di Luca Casadei. Il centro dell’intervista è la passione dell’attore per la recitazione, la volontà e la necessità di arrivare ad Hollywood senza considerare o avere un piano B. Una scelta che lo ha portato a fare rinunce importanti e a toccare il fondo a causa dell’alcolismo.

Dal divorzio all’alcolismo

Durante l’intervista con Luca Casadei, Michele Morrone ha raccontato del periodo buio vissuto dopo la separazione con la moglie e il conseguente allontanamento dai figli. Il divorzio ha sottolineato essere una sua scelta: “La vita da padre e da marito mi stava portando via dalla mia grande passione (il cinema ndr) e io non potevo permettermi questa cosa”.

Con la separazione dalla moglie e dai figli è arrivo l’alcolismo e la depressione: “Nel 2018 mi sono separato da mia moglie e da lì per sei mesi ero ubriaco tutti i giorni, fino a finire in coma etilico“. Il rischio, più volte toccato, di arrivare al coma etilico continua Morrone, gli ha fatto prendere la decisione di smettere: “Non tocco un bicchiere di vino dal 2018. Oggi non ho tanti vizi, solamente la sigaretta. La droga, che ho provato in passato, non mi fa schifo ma mi fa paura perché potrebbe togliermi il focus dai miei obbiettivi: il cinema, la musica e tutto ciò che mi piace fare”.

Il successo con 365 giorni e la passione per il sesso

Il racconto di Morrone continua sottolineando come il successo arrivato con il film erotico 365 giorni gli abbia permesso di dare una svolta nella sua vita: “Era un periodo che prendevo antidepressivi a cannone, la mia agente mi chiama per un provino per Netflix (…) Arrivo lì, e volevano che io limonassi con una: volevano vedere come io baciassi. La cosa è stata assurda perché io bacio questa bellissima ragazza, mi danno il contratto”.

Il sesso è una delle altre passioni fondamentali di Morrone che durante l’intervista ha sottolineato: “Il sesso è importantissimo nella mia vita (…) Me lo godo dalla A alla Z, lo faccio in ogni momento della giornata, quando ho voglia”.

Grazie alle sue due passioni, Morrone ora è sbarcato a Hollywood al fianco di Megan Fox nel film Subservience.

