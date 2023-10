Dopo le tragiche notizie delle condizioni di salute di Fedez, il papà Franco rompe il silenzio.

Dopo le brutte notizie arrivate nei giorni scorse sulle condizioni di salute del rapper Fedez, il papà Franco Lucia ha risposto alle domande della Stampa fuori dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Insieme alla moglie Annamaria, Franco era probabilmente in visita al figlio ancora ricoverato nell’ospedale lombardo dopo aver subito due interventi.

Come sta Fedez?

Questa è la domanda che rimbalza sui social ormai da qualche giorno dopo la notizia del primo ricovero del cantante a causa di due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna. Successivamente durante il weekend è emersa una seconda brutta notizia, ovvero un nuovo intervento con una sutura d’urgenza a causa di un ulteriore sanguinamento.

Dopo le parole iniziali del raper sui social però è da venerdì 29 che non si hanno certezze e notizie ufficiali sulle reali condizioni di salute di Fedez. Tutto tace sui social ufficiali dei componenti della famiglia e sono in molti quindi, tra fan e non, ad essere in apprensione e a voler sapere qualcosa sul marito di Chiara Ferragni.

Le parole del papà Franco

Intercettato dalla Stampa fuori dall’ospedale Fatebenefratello, il papà di Fedez, Franco Lucia, ha semplicemente detto: “Sta un po’ meglio. Noi dobbiamo essere forti per lui”. Poche parole quindi da parte del papà del rapper e nessuna da parte della mamma Annamaria che era assieme al signor Lucia fuori dalla struttura.

Non si sa dunque quando Fedez potrà lasciare l’ospedale dove al momento si trova nel reparto solventi, visto il recente intervento è molto probabile che il ricovero possa durare ancora a lungo. I suoi fan sperano di avere presto novità in merito al suo stato di salute e soprattutto che il rapper possa tornare presto a casa dalla sua famiglia e i suoi bimbi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG