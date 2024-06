Giornata di grande gioia in casa Peparini-Muller con le gemelline che festeggiano i tre mesi di vita. La gioia di mamma e papà sui social.

Dopo essere diventati genitori di due splendide gemelline, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno condiviso oggi sui social un bellissimo e dolcissimo post in occasione del “mesiversario” delle piccole Penelope e Ginevra che hanno fatto, appunto, tre mesi. Mamma e papà hanno mostrato la loro grande gioia e tenerezza con alcune parole.

Peparini e Muller: i 3 mesi delle gemelline

Attraverso un tenero post social, Veronica e Andreas hanno voluto omaggiare e festeggiare i tre mesi delle loro piccole Ginevra e Penelope. Con una serie di foto, che vede protagoniste le bimbe ma anche mamma e papà, ecco alcuni dei momenti più belli vissuti in questi primi mesi di vita. “Tra sorrisoni e qualche pianto, stiamo già facendo respirare alle piccole i sapori essenziali della vita, l’amore , il sorriso, la presenza e l’affetto, arrivando così a questi primi 3 mesi insieme”, hanno scritto i due genitori. “Siete un viaggio indescrivibile. Vi amiamo immensamenteeeeee“, le parole dolcissime della coppia per le proprie bimbe.

Le reazioni

Come era prevedibile che fosse, il post social condiviso dalla Peparini e da Muller ha generato molteplici reazioni. La maggior parte dei seguaci della coppia si sono congratulati con i due genitori per i due capolavori portati alla luce: “Due meraviglie”, “Sono bellissime, e voi pure come mamma e papà”. Tra i vari commenti si legge anche: “Sono due bimbe fortunate ad avervi come genitori”.

Tanti altri utenti hanno sottolineato come le piccole, al netto di qualche complicazione durante la gravidanza, tra l’altro ben argomentata da entrambi i genitori, stiano crescendo alla grande e sembrino molto in forma. Commenti che sicuramente avranno fatto piacere a Veronica e Andreas che stanno sviluppando al meglio la loro famiglia.

