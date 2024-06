Dopo le voci su problematiche di salute con tanto di ricovero, ecco il ritorno social di Fedez che, come sempre, non è stato banale…

Guai di salute, ricovero ma anche smentite e dubbi. Ora Fedez mette tutti a tacere e torna, in grande stile, sui social con un post e diverse stories su Instagram che fanno capire come siano stati gli ultimi giorni da lui vissuti. Il rapper ha condiviso degli scatti con tanto di dolce compagnia. Attenzione, nessuna ragazza, bensì una cagnolino che sembra essere il sosia di Paloma…

Il ritorno social di Fedez

Dieci contenuti, tra foto e video, e una didascalia. In questo modo Fedez ha fatto il suo ritorno sui social con tanto di dolce compagnia, quella di un cagnolino che sembra essere (il sosia?!) di Paloma. “Inserisci frase motivazionale a caso”, ha scritto il rapper accompagnando diverse foto che lo vedono protagonista e che chiariscono, a quanto pare, quanto da lui vissuto ultimamente.

Il punto cruciale è senza dubbio quello del ricovero e, in questo senso, una sua foto con tanto di fasciatura e, presumiamo, una flebo, fa ipotizzare che effettivamente Federico sia stato ricoverato ma, probabilmente, solo per dei controlli o per un malessere non importante. Per il resto, il rapper sembra stare molto bene nella sua Rozzano, luogo dove ha geolocalizzato il post condiviso.

Le foto con Paloma o il suo sosia?

Indubbiamente a far parlare sono le foto in compagnia dell’amico a quattro zampe che sembra essere un sosia di Paloma, ovvero la cagnolina ormai ex di casa Ferragnez che probabilmente dovrà dividersi tra la casa in cui vive Chiara e quella dove è andato ad abitare Fedez. Simpatici gli scatti con l’animale a quattro zampe con tanto di occhiali da sole. Insomma, il rapper ha fatto un ritorno social in grande stile mostrando, in una foto, persino la sua ottima forma con l’addominale scolpito. Staremo a vedere se Federico vorrà anche parlare apertamente di queste ultime giornate o andrà avanti senza dare spiegazioni.

