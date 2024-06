Festa e gioia in casa di Noemi Bocchi. La donna, compagna di Francesco Totti, ha dedicato un pensiero speciale alla figlia.

Se negli ultimi mesi si è parlato di lei praticamente solo per la relazione con Francesco Totti, adesso le cose sono diverse. Infatti, Noemi Bocchi è tornata al centro dell’attenzione per essersi mostrata in una veste molto tenera, quella di dolce mamma. La donna, infatti, ha condiviso un messaggio in occasione del compleanno di sua figlia Sofia che ha festeggiato i suoi primi 13 anni.

Noemi Bocchi, la dedica alla figlia

Come detto, la Bocchi ha condiviso in queste ore una serie di foto e messaggi per sua figlia Sofia che ha festeggiato il compleanno avendo fatto 13 anni. La piccola ha festeggiato, forse, con la famiglia ma anche insieme ai suoi amici a Roma, tra divertimento, amore e tanti sorrisi. A spiccare, sui social, una torta con un messaggio molto bello e importante: “Non smetterò mai di splendere”. Noemi ha poi pubblicato anche una foto proprio della “piccola” Sofia con alcune parole: “+13TiAmo”.

I rumors sulla futura famiglia

Dopo essersi mostrata nell’inedita veste di mamma dolcissima, impossibile non tornare a parlare della Bocchi anche in orbita Totti e della possibilità che i due pensino ad una loro famiglia. Alcune settimane fa, infatti, alcune “rotondità sospette” evidenziate da alcuni media avevano fatto pensare ad un dolce attesa. Fin qui nulla di concreto ma è possibile che i due stiano pensando al futuro e al mettere su una loro famiglia dopo quelle costruite rispettivamente in passato.

A questo punto non resta che attendere nuovi sviluppi e magari nuovi indizi che possano far capire se davvero l’ex capitano della Roma e la nuova compagna siano intenzionati a portare la loro storia ad uno step successivo, quello che prevede l’arrivo di un nuovo componente nella famiglia. Siamo sicuri che i due sarebbero dei genitori super!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG