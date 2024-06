A settembre riprenderà Uomini e Donne e sono tantissime le voci su chi potrà essere tronista, lato maschile e femminile.

Tutta un’estate per riflettere sulle prossime mosse poi sarà di nuovo tempo di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi ripartirà a settembre e potrebbe vedere diverse novità sul fronte tronisti. Le ultime voci parlano di un ex cavaliere candidato a prendersi “la poltrona”. Di chi si tratta? Di Marco Antonio Alessio, ex del trono over.

Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio nuovo tronista?

Secondo voci di corridoio riprese in queste ore da Today, potrebbe essere Marco Antonio Alessio, uscito dal programma con Emanuela Malavisi, tra i papabili candidati al trono di UeD. L’uomo faceva parte della schiera di cavalieri e adesso, dopo essere andato via dal programma in compagnia, potrebbe rientrare sotto vesti decisamente diverse.

L’uomo, originario di Lecce, dovrebbe essere titolare di un’agenzia che si occupa di escursioni e visite guidate. La sua relazione con Emanuela Malavisi, una volta usciti dal programma, non è andata come ci si aspettava e per questo, dopo essere tornato single, potrebbe essere il volto giusto per la trasmissione e per il trono.

I rumors su Gianni Sperti e Tina Cipollari

Al netto dei rumors sull’ex cavaliere, ci sono molte altre voci relative alla prossima stagione di UeD. In primis quelle che riguardano Gianni Sperti e Tina Cipollari. Infatti, per tante settimane, i due opinionisti sono stati dati per prossimi a fare uno step nel programma diventando loro stessi tronisti. Difficile sapere se la De Filippi si “rischierà” tale passo rispetto al passato ma sicuramente la voce continua ad essere nell’aria. Solo le prime registrazioni potranno dire se si è trattato unicamente di rumors o no. Indubbiamente, da settembre ci si attende un’edizione ancora più scoppiettante della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

