Arrivano da lontano voci su Justin Timberlake che sarebbe stato arrestato vicino New York per guida in stato di ebbrezza.

Guai per il noto cantante e anche attore Justin Timberlake che sarebbe stato arrestato vicino New York per guida in stato di ebbrezza. A riportare quanto sarebbe accaduto Abc citando alcune fonti, secondo le quali l’arresto sarebbe avvenuto a Sag Harbor. La popstar è attesa in tribunale dove dovranno essere chiariti alcuni aspetti.

Justin Timberlake arrestato: cosa è successo

Secondo quanto si legge da TgCom24, un rappresentante della polizia di Sag Harbor avrebbe detto a TMZ che l’artista sarebbe attualmente in custodia presso la loro stazione. Una fonte ha anche aggiunto al Daily Mail che la star era uscita a cena con gli amici ed è stata fermata dopo aver lasciato il gruppo poco dopo mezzanotte.

La testimonianza

Da quanto si apprende da una fonte, “Justin era fuori a cena con gli amici e c’erano delle auto della polizia parcheggiate fuori dal ristorante, come quasi tutte le sere. Cercano persone che se ne vanno dopo mezzanotte e che potrebbero aver bevuto”. Insomma, probabilmente potrebbe esserci stato un malinteso ma è ancora difficile fare ipotesi sull’accaduto. Occorrerà aspettare versioni ufficiali da parte del diretto interessato per far luce sul caso.

La notizia relativa al presunto arresto va in opposizione con il recente ritorno alle scene musicali con il Forget Tomorrow World Tour che lo ha visto esibirsi in tutti gli Stati Uniti riconquistando seguaci e la critica. Il tour di Timberlake, infatti, starebbe andando così bene che alcuni rumors hanno anche ipotizzato che potrebbe estendersi in Australia il prossimo anno, nel 2025

