Un “piano” che potrebbe diventare una vera e propria “vendetta” verso la sua ex azienda. Ecco cosa potrebbbe aver in mente Barbara D’Urso.

La rivincita di Barbara D’Urso verso Mediaset e Pomeriggio 5 potrebbe essere presto servita con una giuste dose di “vendetta”. Sembra, infatti, che la conduttrice possa presto approdare ad una nuova rete e sfidare quella che è stata per anni la sua trasmissione e, di conseguenza, anche chi è arrivato al suo posto, ovvero Myrta Merlino.

Barbara D’Urso sfida Canale 5 e Myrta Merlino?

Secondo quanto riportato da Fanpage, si sarebbe finalmente delineato il futuro di Barbara D’Urso in tv. Carmelita starebbe per passare al Nove. Da quanto si apprende, diversi sarebbero i dettagli che fanno pensare al possibile passaggio: “Prima di tutto il contesto, con la rete Warner Bros Discovery reduce da una stagione di enormi investimenti e attrezzata, ormai, per competere con i più grandi. Dopo l’ingresso di Fazio, clamoroso e dirompente per effetti in termini di numeri, il prossimo autunno Nove accoglierà Amadeus, gallina dalle uova d’oro della Rai degli ultimi anni, che porterà I Soliti Ignoti nell’access prime time della rete e condurrà un programma in prima serata (dovrebbe trattarsi de La Corrida)”.

Inoltre il dettaglio relativo alla fascia pomeridiana dove, appunto gli occhi sarebbero puntati sulla D’Urso che ha fatto compagnia al pubblico Mediaset tantissimi anni: “Non si può fare a meno del daytime, quindi del pomeriggio televisivo. È qui che diventerebbe cruciale il ruolo di Barbara D’Urso. La conduttrice potrebbe infatti andare a riempire quel vuoto, occupando la stessa fascia che occupava a Mediaset con Pomeriggio 5, programma che è stato di fatto il suo manifesto televisivo”. In questo senso sembra chiaro come Carmelita andrebbe a sfidare a distanza colei che le ha preso il posto a Pomeriggio 5, Myrta Merlino.

Le parole di Carmelita

La stessa conduttrice, di recente, aveva confermato il ritorno in tv: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando”, aveva detto la D’Urso nei giorni scorsi durante un evento del Trapani Calcio scatenando l’immediata curiosità dei suoi sostenitori televisivi. La conduttrice, ferma da un anno dopo la chiusura del suo rapporto ventennale con Mediaset, è pronta a ripartire con grandissima voglia.

