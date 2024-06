Ore d’ansia per Francesco Chiofalo che è stato portato in ospedale. Anche la fidanzata Drusilla Gucci non si dà spiegazioni sull’accaduto.

Dopo l’operazione per il cambio colore agli occhi, Francesco Chiofalo ha fatto molto parlare di sé. Nelle ultime ore ancora di più visto che il ragazzo pare essere stato molto male lamentando anche problemi proprio alla vista. A spiegare l’agitazione di questi momenti anche la sua fidanzata, Drusilla Gucci, che si è detta preoccupata soprattutto dal non avere notizie dettagliate della sua dolce mentà.

Drusilla Gucci, paura per Chiofalo

Attraverso i social, la Gucci ha spiegato di aver ricevuto tantissimi messaggi da parte dei fan che le chiedevano le condizioni di salute del fidanzato Chiofalo. Dal canto suo la ragazza non ha saputo dare novità: “Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono preoccupata“, ha esordito. “Non ho idea di cosa abbia avuto, di come stia adesso e della gravità della situazione. Non sono riuscita a capire sa ha un grave problema agli occhi o altro. O se lo abbiano ricoverato o no”.

La bella Drusilla ha spiegato di essere stata informata dell’accaduto esattamente come tutti i seguaci del ragazzo: “Mi sono accorta di quello che è successo tramite le sue storie, perché proprio nel momento in cui è stato male ero in aereo per tornare a Firenze da Londra e ho perso le telefonate. Ho provato a chiamarlo ripetutamente, alla fine mi ha risposto, ma non era lucido ed era scioccato, quindi non è stato molto chiaro. Ora scenderò a Roma per verificare di persona. Spero con tutto il cuore che stia bene e non sia nulla di grave o irrisolvibile”.

Come sta Chiofalo

Al momento non si hanno aggiornamenti su quello che potrebbe esserre accaduto a Chiofalo. Il noto volto tv, infatti, dopo aver mostrato sui social una lunga storia con tanto di trasporto in ospedale e tac non ha dato ulteriori notizie. L’unica cosa è che pare non vedesse bene ma non è dato sapere se ci siano collegamenti con il recente intervento di cambio colore agli occhi eseguito. La speranza è che l’allarme possa rientrare e che Francesco possa stare meglio.

