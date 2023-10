Spavento nel weekend per Tommaso Zorzi che sui social ha raccontato ai suoi seguaci di essere finito in ospedale per una sospetta trombosi.

Qualche giorno con dei fastidi alla gamba, poi l’evidente gonfiore e dolore e l’immediata corsa all’ospedale. Non sono state certo ore facili per Tommaso Zorzi che su Instagram ha raccontato ai suoi seguaci la disavventura e lo spavento vissuto per un problema che, per fortuna, sembra ora essere sotto controllo.

Tommaso Zorzi in ospedale: come sta

Un gonfiore evidente e una foto con didascalia: “La gamba era così”. Tommaso Zorzi ha fatto spaventare tutti i suoi seguaci con alcune stories Instagram nelle quali spiegava lo spavento avuto in queste ore per via di un problema che sembrava essere anche piuttosto grave ma che poi si è rivelato essere meno importante del previsto.

“Sono stato al pronto soccorso per la mia gamba”, ha esordito l’influencer e conduttore. “Sono entrato per una sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare. Mi hanno dimesso poco fa. Non è una trombosi, è un’infezione: devo farmi l’antibiotico. Sto bene però”.

Zorzi ha descritto l’esperienza vissuta sottolineando come fosse davvero in forte apprensione per le sue condizioni di salute ma anche come adesso stia meglio, anche dal punto di vista mentale, dopo aver scongiurato il pericolo trombosi.

Il conduttore ha spiegato che questa problematica gli si era presentata da qualche giorno dopo alcune camminate avvenute tra Roma e Bologna che avrebbero peggiorato una condizione pre-esistente.

Dopo lo spavento, però, l’influencer è tornato “zoppicante” – come ha detto lui – alla vita di tutti i giorni e ai suoi impegni. Nelle stories Instagram più recenti, infatti, rieccolo alle prese col traffico di Milano, dove vive. Per fortuna, quindi, solo un brutto spavento. Con la cura antibiotica tutto tornerà alla normalità.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram di questa estate dell’influencer:

