Dopo il lieto fine sulla salute di Fedez, Chiara Ferragni è tornata sui social a pubblicare contenuti di lavoro. Non sono mancati degli attacchi.

Non sono stati giorni facili quelli vissuti dalla famiglia Ferragnez con le condizioni di salute di Fedez che avevano destato più di qualche preoccupazione. Ora, dopo le dimissioni del rapper e una ripresa, lenta, ma che sembra esserci, anche Chiara Ferragni è tornata alle sue normali attività lavorative. In tal senso, dopo alcune foto condivise in un post, non sono mancati degli attacchi ai quali la stessa imprenditrice digitale ha voluto replicare a tono.

Chiara Ferragni risponde agli attacchi social

Chiara Ferragni ha pubblicato alcune nuove foto su Instagram che fanno riferimento ai giorni in cui si trovava alla Fashion Week a Parigi. Proprio in quelle ore, però, la donna era stata costretta a fare ritorno a Milano per le condizioni di salute del marito Fedez dovendo quindi abbandonare momentaneamente il suo lavoro.

Ora, invece, l’influencer ha potuto finalmente riprendere condividendo alcune foto che la vedono protagonista con un vestito chiaro in seta e una coroncina sui capelli. “Quando ero a Parigi con i nuovi gioielli e la nuova tiara del mio brand”, ha scritto la bella Chiara nella didascalia.

Come per ogni contenuto della donna, sono stati tantissimi i commenti, alcuni anche cattivi da parte degli haters. In particolare, come sottolineato da Leggo, alcuni utenti le hanno scritto: “Sei tornata a fare la svampita sui social”, ma anche “Ma quanto bene si stava senza i tuoi 100 post al giorno?”.

Le parole sono state viste dalla Ferragni che, rispetto a quanto fa di solito, non ha lasciato passare l’attacco e ha replicato: “Sono tornata a fare il mio lavoro, lei cosa fa invece sui social?” e ancora “Se eviti di seguirmi non penso ti appariranno più i miei contenuti”.

Insomma, una risposta da applausi che ha trovato riscontro positivo da parte di chi, invece, apprezza e segue da sempre la donna.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer e imprenditrice digitale con i vari commenti:

