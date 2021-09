La prima puntata del Grande Fratello VIP 6 trasmessa lunedì sera, 13 settembre 2021, ha richiamato all’attenzione un’onda di utenti che sui social si sono letteralmente scatenati a commentare le gesta dei neo concorrenti appena entrati nella casa. Tra questi, non solo gente comune ma anche volti e voci conosciute. Il caso è quello di Anna Pettinelli, prof di Amici confermata anche per la nuova edizione in partenza domenica 19 su Canale 5.

La speaker radiofonica ha twittato un pensiero sulle tre sorelle Selassiè Jessica, Lucrezia e Clarissa (già non particolarmente simpatiche a qualcuno della casa). Evidentemente Anna non le ha prese in simpatia: “Ma ‘ste sma******ate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!“, Citata la Contessa Patrizia de Blanck che poco prima aveva scritto sui suoi social l’in bocca al lupo ad Alfonso Signorini “per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip e a tutte le persone che contribuiranno al successo del programma. Un grande bacio e un affettuoso VAF…“, quest’ultima non ha digerito la battuta della Pettinelli

La svirgolata della Contessa nel messaggio per Signorini è chiaramente un modo ironico per sottolineare i “Vaffa” lanciati in passato ai suoi nemici. Ebbene, sembra che alla lista dovrà essere aggiunta anche la Pettinelli. Dopo il tweet della conduttrice la de Blanck ha risposto per le rime così:

Anna Pettinelli dimostra la sua ignoranza già scrivendo in modo sbagliato il mio cognome. Se Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica, chiunque può condurre in radio. La differenza tra noi? Io sono Nobile, lei con questa uscita ha dimostrato di essere ignobile! Detto ciò la congedo con il mio vaffa liberatorio.

Dopo l’instagram story della Contessa, la speaker e prof di Amici non ha voluto spendere altre parole così decidendo di spegnere (almeno momentaneamente) lo scontro nato poco prima. Insomma, due caratteri fumantini al centro di un botta e risposta del genere sui social hanno sicuramente alzato l’asticella della tensione.