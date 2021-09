Gossip: le notizie del 15 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 15 settembre 2021

A due giorni dall’aggressione, denunciata dalla figlia Gaia su Instagram, Guendalina Tavassi si è mostrata, sui propri social, con il volto tumefatto:

Ragazzi eccomi qua, in tutto il mio splendore. Grazie per avermi mandato un sacco di messaggi, purtroppo non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati quindi vi prego non chiedetemelo. Detto questo da domani mi metterò un filtro non solo su Instagram ma anche nella vita. Ognuno ha un suo modo di reagire, io nella mia vita ne ho passate tante e non ho più lacrime, ma non sta male solo chi sta a letto per giorni. Io lo maschero in questo modo e perché ho dei figli e questo è il mio lavoro. Vorrei dire alle persone che sanno la verità che la dicano, visto che io non posso parlare.